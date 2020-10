Covid, con lo scenario 4 sistema sanitario in tilt (Di giovedì 29 ottobre 2020) Emergenza Covid, scenario 4 da incubo: contagi fuori controllo e categorie fragili non protette secondo lo studio dell’Istituto superiore di Sanità L’Italia è in fase 3. Se passasse alla fase 4, rischierebbe il collasso del sistema sanitario nel breve periodo e una situazione di trasmissibilità non controllata del contagio da Covid 19. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Emergenza4 da incubo: contagi fuori controllo e categorie fragili non protette secondo lo studio dell’Istituto superiore di Sanità L’Italia è in fase 3. Se passasse alla fase 4, rischierebbe il collasso delnel breve periodo e una situazione di trasmissibilità non controllata del contagio da19. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte… L'articolo Corriere Nazionale.

AntoVitiello : Campagna anti-#Covid della Regione Lombardia con #Ibrahimovic: 'Il virus mi ha sfidato, e ho vinto. Ma tu non sei Z… - Agenzia_Ansa : Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia. Eccezione solo per infanzia. 'Contagi su con riapertura scuole'… - CottarelliCPI : La Pubblica Amministrazione lavora bene in smart working? Lo Stato dovrebbe fare un ampio sondaggio per chiedere al… - DanieleVilone : RT @ChimicoScettico: @PaoloPerottiMI roba che non si vorrebbe vedere. Ma quando leggo che c'è gente che mette su un trial vero e proprio co… - kniga_kagala : Non ho amato particolarmente Manzoni, ma il ricordo della madre di Cecilia mi ha accompagnato per tutta la vita. Ma… -