Tutte le novità che dobbiamo conoscere su After 3

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per la legge dei grandi numeri anche in un anno così sfortunato come questo ci deve essere per forza qualche buona notizia. Un esempio? Qualche giorno fa Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford hanno confermato tutte le voci che si sono rincorse per mesi e hanno detto di essere già a lavoro per il terzo capitolo e il quarto capitolo della saga di After. Anzi, il cast sta già girando in Bulgaria, anche se un po’ a rilento rispetto alle tempistiche abituali a causa del Covid. Quindi, probabilmente ci sarà ancora da aspettare prima che venga annunciata la data ufficiale di uscita al cinema di After 3. https://twitter.com/aftermovie/status/1319322626938998784?s=20