San Fiorano | la vita del nonno nel qr-code sulla sua tomba

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) San, Lodi,, 28 ottobre 2020 - L'Antologia di Spoon River raccontava, in forma di epitaffio, ladi coloro che erano residenti in quell'immaginaria piccola città americana. E quello che ...

_reds__ : @SaladinoFabio @acmilan Ah già, contro il San Fiorano giusto? - ingiro_concerti : 23/10/2020 - Cani Sciolti - San Fiorano (Lodi) -

Ultime Notizie dalla rete : San Fiorano

Il Giorno

San Fiorano (Lodi), 28 ottobre 2020 - L’Antologia di Spoon River raccontava, in forma di epitaffio, la vita di coloro che erano residenti in quell’immaginaria piccola città americana. E quello che ...Il contagio rallenta un po’ in provincia di Lodi e nel Sudmilano, ma i dati di ieri e relativi al bilancio finale della giornata di domenica restano in linea con quelli della settimana passata. In Lom ...