Sala dice "per ora no lockdown" e sui social torna #MilanoNonSiFerma: "Un film già visto" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un lockdown” a Milano, dunque “di certo non sarei d’accordo per un lockdown oggi”. A dirlo al Corriere della Sera è il sindaco di Milano Giuseppe Sala: dichiarazioni dopo le quali su Twitter è tornato in tendenza l’hashtag #MilanoNonSiFerma, che nel mese di febbraio aveva dato il titolo a una campagna che parlava di una città capace di reagire al virus con normalità e attività aperte.“Milano, milioni di abitanti. Facciamo miracoli ogni giorno. Abbiamo ritmi impensabili ogni giorno. Portiamo a casa risultati importanti ogni giorno perchè ogni giorno non abbiamo paura. Milano non si ferma”: erano le scritte che comparivano nello spot che anche il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un” a Milano, dunque “di certo non sarei d’accordo per unoggi”. A dirlo al Corriere della Sera è il sindaco di Milano Giuseppe: dichiarazioni dopo le quali su Twitter èto in tendenza l’hashtag, che nel mese di febbraio aveva dato il titolo a una campagna che parlava di una città capace di reagire al virus con normalità e attività aperte.“Milano, milioni di abitanti. Facciamo miracoli ogni giorno. Abbiamo ritmi impensabili ogni giorno. Portiamo a casa risultati importanti ogni giorno perchè ogni giorno non abbiamo paura. Milano non si ferma”: erano le scritte che comparivano nello spot che anche il ...

