Roma, le condizioni di Smalling e Santon: problemi per Fonseca (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Infortunati Roma – C’è un po’ di apprensione in casa Roma per le condizioni Chris Smalling e Davide Santon. Ieri Chris Smalling ha svolto parte del lavoro in gruppo e sembra, quindi, pronto a tornare a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di Europa League contro il CSKA Sofia, in programma giovedì alle 21:00. Come riferisce il Corriere della Sera, resta solo da capire se l’inglese scenderà in campo dal primo minuto o partirà dalla panchina, dubbio che Fonseca potrebbe chiarire nel corso della conferenza stampa odierna, che si svolgerà alle 14:00. problemi anche per Davide Santon, come riporta Il Tempo, l’esterno ha ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Infortunati– C’è un po’ di apprensione in casaper leChrise Davide. Ieri Chrisha svolto parte del lavoro in gruppo e sembra, quindi, pronto a tornare a disposizione di Pauloper la sfida di Europa League contro il CSKA Sofia, in programma giovedì alle 21:00. Come riferisce il Corriere della Sera, resta solo da capire se l’inglese scenderà in campo dal primo minuto o partirà dalla panchina, dubbio chepotrebbe chiarire nel corso della conferenza stampa odierna, che si svolgerà alle 14:00.anche per Davide, come riporta Il Tempo, l’esterno ha ...

MondoTV241 : GFVip, Selvaggia Roma è il concorrente positivo al Coronavirus. Ecco le sue condizioni #grandefratellovip… - AvvenirediCal : Covid, ricoverato al Celio l'ordinario militare Marcianò ?? Da lunedì è nel reparto Covid dell'ospedale militare di… - AgenziaOpinione : codici – roma * coronavirus: Giacomelli, « segnalateci le Rsa che non forniscono informazioni sulle condizioni degl… - AutodemMagliana : Motore #Mercedes ML 320 (164) in perfette condizioni, completo, anno 2009 #Autodemolizioni a Roma via della Maglian… - elaisafrenk : Sano giovane in gravi condizioni Dove sono gli idioti bamboccioni della #movida? #COVID19 Coronavirus, 31enne int… -