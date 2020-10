Liberté, fraternité e caricature. Charlie Hebdo mette il Sultano in mutande (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stravaccato, in mutande, con una birra in mano Recep Tayyip Erdogan è intento a scoprire il Profeta sotto il velo di una formosa cameriera che sorride con le chiappe in vista. “In privato è simpatico”, dice il titolo di Charlie Hebdo. Ecco, ci risiamo, in francese si dice “surenchère”, è il rilancio dei blasfemi di Parigi contro il presidente turco. La crisi diplomatica tra Ankara e Parigi si surriscalda, ieri a Dacca, capitale del Bangladesh si dava fuoco alle fotografie di Emmanuel Macron e al tricolore francese. Oggi la prima pagina di Charlie dà fuoco ai rapporti diplomatici.Erdogan si dice offeso non per “l’ignobile attacco alla sua persona, ma per l’insulto al Profeta”. Difficilmente ci sarà una risposta del governo francese. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stravaccato, in, con una birra in mano Recep Tayyip Erdogan è intento a scoprire il Profeta sotto il velo di una formosa cameriera che sorride con le chiappe in vista. “In privato è simpatico”, dice il titolo di. Ecco, ci risiamo, in francese si dice “surenchère”, è il rilancio dei blasfemi di Parigi contro il presidente turco. La crisi diplomatica tra Ankara e Parigi si surriscalda, ieri a Dacca, capitale del Bangladesh si dava fuoco alle fotografie di Emmanuel Macron e al tricolore francese. Oggi la prima pagina didà fuoco ai rapporti diplomatici.Erdogan si dice offeso non per “l’ignobile attacco alla sua persona, ma per l’insulto al Profeta”. Difficilmente ci sarà una risposta del governo francese. ...

