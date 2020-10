Lazio, Inzaghi: «Fatta una prestazione d’orgoglio» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Simone Inzaghi ha parlato dopo Club Brugge-Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha analizzato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste il pareggio per 1-1 contro il Club Brugge in Champions League. prestazione – «Partita difficile da preparare con tante difficoltà, ma siamo stati bravi. Abbiamo fatto una prestazione di orgoglio e di carattere, l’importante era non perdere. Questi avversari li incontreremo anche in casa e lì potremo fare una partita diversa. Abbiamo fatto di necessità virtù, avevamo già mille difficoltà e si è aggiunto anche Patric che a fine primo tempo aveva dei conati di vomito e sbandamenti». RIGORE – «Non ho ancora rivisto il fallo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Simoneha parlato dopo Club Brugge-Simone, allenatore della, ha analizzato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste il pareggio per 1-1 contro il Club Brugge in Champions League.– «Partita difficile da preparare con tante difficoltà, ma siamo stati bravi. Abbiamo fatto unadi orgoglio e di carattere, l’importante era non perdere. Questi avversari li incontreremo anche in casa e lì potremo fare una partita diversa. Abbiamo fatto di necessità virtù, avevamo già mille difficoltà e si è aggiunto anche Patric che a fine primo tempo aveva dei conati di vomito e sbandamenti». RIGORE – «Non ho ancora rivisto il fallo ...

Noibiancocelest : Brugge-Lazio, Inzaghi: “Siamo stai bravi, una prova d’orgoglio. Patric? Aveva dei conati di vomiti e sbandamenti” - pasqualinipatri : Club Brugge-Lazio, Inzaghi: “Soddisfatto dei miei ragazzi. Dobbiamo saper convivere con l’emergenza”… - sportface2016 : #BrugesLazio, #Inzaghi: 'Qui con dodici giocatori, non mi era mai capitato' #UCL - RegistaOcculto : RT @IlCuoioedi: In occasione di #BrugesLazio abbiamo realizzato un inserto speciale per il @CorSport che potete trovare oggi nelle edicole… - verso_il_fronte : Mezz'ora a parlare di Juve Barcellona con una intervista in diretta con Pirlo e niente Lazio e solo una intervista… -