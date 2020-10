Fabrizio Gifuni: «Non sottovalutiamo l’emergenza sanitaria, ma noi attori non siamo “superflui”» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Cerchiamo dopo tre giorni, a mente un po’ più fredda, di essere più semplici possibili su un tema di cui si è già detto molto e che purtroppo, salvo ripensamenti – che temo non ci saranno – è già superato. U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, che attualmente conta più di 600 soci), insieme a tantissimi altri lavoratori del mondo dell’arte ma soprattutto, direi, insieme a tanta gente comune che non fa parte di questo mondo ma che durante l’anno frequenta i cinema e i teatri, ha espresso amarezza per un provvedimento che semplicemente non ha compreso, che è cosa diversa dal semplice ‘non ha accettato’. E questo perché da un lato non è stato colto da un punto di vista della logica della sicurezza dei luoghi, anche al di là della gravità simbolica del gesto (c’è stata, ad esempio, una distinzione fra luoghi restati aperti e luoghi da sacrificare totalmente opinabile) e dall’altro perché le spiegazioni date successivamente alle reazioni, non hanno ugualmente convinto», ci ha spiegato Fabrizio Gifuni (tra i consiglieri dell’associazione), di cui abbiamo raccolto la testimonianza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Cerchiamo dopo tre giorni, a mente un po’ più fredda, di essere più semplici possibili su un tema di cui si è già detto molto e che purtroppo, salvo ripensamenti – che temo non ci saranno – è già superato. U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, che attualmente conta più di 600 soci), insieme a tantissimi altri lavoratori del mondo dell’arte ma soprattutto, direi, insieme a tanta gente comune che non fa parte di questo mondo ma che durante l’anno frequenta i cinema e i teatri, ha espresso amarezza per un provvedimento che semplicemente non ha compreso, che è cosa diversa dal semplice ‘non ha accettato’. E questo perché da un lato non è stato colto da un punto di vista della logica della sicurezza dei luoghi, anche al di là della gravità simbolica del gesto (c’è stata, ad esempio, una distinzione fra luoghi restati aperti e luoghi da sacrificare totalmente opinabile) e dall’altro perché le spiegazioni date successivamente alle reazioni, non hanno ugualmente convinto», ci ha spiegato Fabrizio Gifuni (tra i consiglieri dell’associazione), di cui abbiamo raccolto la testimonianza.

L'attore, consigliere di UNITA, l'associazione degli interpreti, dopo lo stop totale a cinema e teatri: «Sono luoghi sicuri, non comprendiamo il provvedimento». Ma Gifuni allo stesso tempo si dice mol ...

Il Teatro della Toscana non si ferma

come Fabrizio Gifuni, Pierfrancesco Favino, Stefano Massini, Elio Germano, Monica Guerritore, Elena Sofia Ricci, Alessio Boni, Bob Wilson, Charles Chemin, Euripides Laskaridis, Virgilio Sieni, Andreé ...

