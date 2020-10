Decreto ristori, a chi verrano erogati i fondi e come (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oltre 5 miliardi per compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm e aiutare i settori più colpiti dal provvedimento: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto ristori. Si tratta di fondi destinati a bar, ristoranti, cinema e teatri, per un indennizzo fino a due volte rispetto a quanto già ricevuto con l’ultimo finanziamento a fondo perduto. Due nuove mensilità di Rem, indennità da 1.000 euro per stagionali e lavoratori spettacolo, altre 6 settimane di Cig. E poi ancora un finanziamento da 30 miliardi di euro per consentire a medici di base e pediatri di eseguire “tamponi antigenici rapidi”, il servizio nazionale per il “Contact tracing” e lo stop ai pignoramenti immobiliari fino al 31 dicembre 2020. >>Leggi anche: Conte, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oltre 5 miliardi per compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm e aiutare i settori più colpiti dal provvedimento: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al. Si tratta didestinati a bar, ristoranti, cinema e teatri, per un indennizzo fino a due volte rispetto a quanto già ricevuto con l’ultimo finanziamento a fondo perduto. Due nuove mensilità di Rem, indennità da 1.000 euro per stagionali e lavoratori spettacolo, altre 6 settimane di Cig. E poi ancora un finanziamento da 30 miliardi di euro per consentire a medici di base e pediatri di eseguire “tamponi antigenici rapidi”, il servizio nazionale per il “Contact tracing” e lo stop ai pignoramenti immobiliari fino al 31 dicembre 2020. >>Leggi anche: Conte, ...

