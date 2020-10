Corsino-Mediagol | “Palermo in crisi? Ecco i motivi Pergolizzi | Boscaglia e quel rimpianto…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gianmarcoe il legame mai reciso con il Palermo.Dopo il periodo di prova durante il ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, il club di viale del Fante ha deciso di non tesserare il centrocampista classe 1991. Una scelta determinata dalle liste bloccate in Serie C, con la dirigenza rosanero che si è vista costretta a sacrificare il calciatore originario di Palermo per lasciare libere altre importanti slot al fine di completare al meglio l’organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto.Reduce da una stagione tutt’altro che fortunata, caratterizzata da un grave infortunio (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) che lo ha costretto ai box per gran parte dello scorso campionato,era stato scelto dal Palermo targato Hera Hora per tentare la grande scalata verso i ...