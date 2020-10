Coronavirus, Brusaferro: “Bisogna individuare gli asintomatici e tracciare i positivi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, in un’audizione al Senato, ha spiegato come fare per contenere la diffusione del contagio da Covid-19: “E’ necessario tenere la curva dei nuovi contagi sotto una determinata soglia in modo che i positivi possano essere tracciati. Inoltre è fondamentale individuare gli asintomatici così da fermare l’infezione. Le due parole chiave al momento sono contenimento e tracciamento” Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio, in un’audizione al Senato, ha spiegato come fare per contenere la diffusione del contagio da Covid-19: “E’ necessario tenere la curva dei nuovi contagi sotto una determinata soglia in modo che i positivi possano essere tracciati. Inoltre è fondamentaleglicosì da fermare l’infezione. Le due parole chiave al momento sono contenimento e tracciamento”

