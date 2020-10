Charlie Hebdo, l’ultima copertina fa infuriare Erdogan (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ultima copertina di Charlie Hebdo fa infuriare Erdogan e inasprisce ancora di più i suoi rapporti con la Francia ed Emmanuel Macron Il nuovo numero della rivista satirica Charlie Hebdo è nelle edicole d’oltralpe da poche ore e già ha fatto infuriare il leader turco Erdogan. E’ proprio lui, infatti, il protagonista della copertina odierna: lo vediamo in poltrona, vestito solo dei boxer e con una bibita in mano, mentre alza la gonna di una donna velata che, per parte sua, esclama: “Oh, il profeta”. La caricatura non è piaciuta ai vertici di Ankara che hanno aperto una procedura giudiziaria nei confronti della rivista, la cui satira ha contribuito a ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ultimadifae inasprisce ancora di più i suoi rapporti con la Francia ed Emmanuel Macron Il nuovo numero della rivista satiricaè nelle edicole d’oltralpe da poche ore e già ha fattoil leader turco. E’ proprio lui, infatti, il protagonista dellaodierna: lo vediamo in poltrona, vestito solo dei boxer e con una bibita in mano, mentre alza la gonna di una donna velata che, per parte sua, esclama: “Oh, il profeta”. La caricatura non è piaciuta ai vertici di Ankara che hanno aperto una procedura giudiziaria nei confronti della rivista, la cui satira ha contribuito a ...

