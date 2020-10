Campania, doppio focolaio in Rsa: 37 positivi. Avella a rischio zona rossa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Campania. doppio focolaio ad Avellino, personale e pazienti in isolamento. L’Asl sta monitorando la struttura sanitaria di via Pennini, alle porte di Avellino, con 36 persone positive al Covid e una Rsa di Volturara Irpina, dove c’e’ un solo contagiato ufficiale, ma tutto il personale è stato sottoposto a tampone, assieme ai pazienti e le … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ad Avellino, personale e pazienti in isolamento. L’Asl sta monitorando la struttura sanitaria di via Pennini, alle porte di Avellino, con 36 persone positive al Covid e una Rsa di Volturara Irpina, dove c’e’ un solo contagiato ufficiale, ma tutto il personale è stato sottoposto a tampone, assieme ai pazienti e le … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

kuzzi79 : RT @laperlaneranera: Il Problema è la Scuola? Bastava assegnare un posto per ogni Banco e doppio turno? Durante le Votazioni Regionali le A… - MG5719 : RT @laperlaneranera: Il Problema è la Scuola? Bastava assegnare un posto per ogni Banco e doppio turno? Durante le Votazioni Regionali le A… - g_zerbato : RT @laperlaneranera: Il Problema è la Scuola? Bastava assegnare un posto per ogni Banco e doppio turno? Durante le Votazioni Regionali le A… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Il Problema è la Scuola? Bastava assegnare un posto per ogni Banco e doppio turno? Durante le Votazioni Regionali le A… -