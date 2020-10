Borgo Mezzanone | rissa | ucciso migrante Identificato il presunto accoltellatore

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un uomo è morto in serata. Accoltellato mentre era intervenuto pervdare terminare una, nel ghetto didalla polizia e condotto alla questura il, nigeriano connazionale del. L'articolo il proviene da Noi Notizie..

Un cittadino nigeriano di 25 anni, Evans Nwafor, con precedenti per lesioni, è stato fermato la scorsa notte dalla polizia con l’accusa di aver ucciso ieri sera con numerose coltellate il connazionale ...Nel pomeriggio di ieri, Agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia sono intervenuti su richiesta della Sala Operativa presso il C.A.R.A. di Borgo Mezzanone, in quanto a seguito di una lite tra ex ...