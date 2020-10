Aeroporto di Milano Linate, le novità: riconoscimento facciale e tac ai bagagli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dal riconoscimento facciale a un nuovo, sofisticato, sistema di controllo bagagli. L’Aeroporto di Milano Linate cerca di adattarsi al periodo che stiamo vivendo rendendo l’esperienza del viaggiatore touchless, cioè con meno contatti possibili (guarda il video in alto).La tac ai bagagli a manoTrolley e zaini vengono adesso sottoposti a una tac che riconosce un contenuto sospetto. Insomma, non occorre più tirare fuori computer, tablet e liquidi come accadeva con i raggi X. Che vuol dire meno code e meno utilizzo di vaschette. Le stesse vaschette vengono frequentemente sanificate con lampade Uvc (FOTO). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dala un nuovo, sofisticato, sistema di controllo. L’dicerca di adattarsi al periodo che stiamo vivendo rendendo l’esperienza del viaggiatore touchless, cioè con meno contatti possibili (guarda il video in alto).La tac aia manoTrolley e zaini vengono adesso sottoposti a una tac che riconosce un contenuto sospetto. Insomma, non occorre più tirare fuori computer, tablet e liquidi come accadeva con i raggi X. Che vuol dire meno code e meno utilizzo di vaschette. Le stesse vaschette vengono frequentemente sanificate con lampade Uvc (FOTO).

