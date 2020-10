Versaci M5s | “Ieri è andata in scena la rabbia di periferie dimenticate”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non condanna a priori Fabio, ma prova comprendere il perchè delle violenze a cui si è assistito nella notte torinese da parte di chi protestava contro le nuove restrizioni del Dpcm. “Siamo in situazione molto complessa con una società sempre più divisa, arta e confusa” scrive il consigliere M5s. “Ieri sera quelli che hanno rotto le vetrine dei negozi per rubare dei capi di Gucci sono ragazzi che fanno parte di questo tempo strano, molti di loro sognano di avere vestiti di marca e l’ultimo modello di Iphone, però probabilmente vivono in periferia e forse quelle cose non se le potranno mai permettere. C’è poco da meravigliarci, questa è la società che abbiamo creato, raccontando che per sentirsi realizzati bisogna essere ricchi come gli influencer ...