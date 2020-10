Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale martedì 27 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in violente manifestazioni anti restrizioni ieri a Torino e Milano con scontri danneggiamenti in totale 12 Fermati tre agenti feriti corteo contro De Luca Napoli oggi Conte riceve tutte le categorie colpite Dalle misure anti contagio è in consiglio dei ministri approva il decreto Ristori un nuovo pacchetto di aiuti da 45 miliardi è sempre da oggi arriveranno da Bruxelles ai primi 10 miliardi del sur la scuola al via oggi a superioridad almeno al 75% rapporto tra tamponi positività al coronavirus in Italia sale intorno al 13,6% l’ultimo dpcm apre una crepa nella maggioranza Mentre il governo ricordi Renzi chiede di modificare Zingaretti a te che leader di Italia viva non è serio che fa opposizione si vende tavoli ...