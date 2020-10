Studio: potenziali effetti probiotici su sintomi autismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Pisa, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Uno Studio, pubblicato sulla rivista internazionale "Frontiers in Psychiatry", indica come in bambini con autismo non affetti da sintomatologia gastrointestinale la somministrazione per 6 mesi di probiotici (integratori alimentari a base di 'batteri fisiologici') possa essere efficace nel ridurre significativamente la sintomatologia autistica e in particolare i sintomi relativi alla compromissione socio-comunicativa. Inoltre nei bambini con autismo affetti da sintomatologia gastrointestinale la somministrazione di probiotici sembra possa essere efficace nel migliorare la sintomatologia gastrointestinale complessiva, le autonomie personali e socio-comunicative e le difficoltà di elaborazione sensoriale. Lo Studio, che parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Pisa, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Uno, pubblicato sulla rivista internazionale "Frontiers in Psychiatry", indica come in bambini connon affetti da sintomatologia gastrointestinale la somministrazione per 6 mesi di(integratori alimentari a base di 'batteri fisiologici') possa essere efficace nel ridurre significativamente la sintomatologia autistica e in particolare irelativi alla compromissione socio-comunicativa. Inoltre nei bambini conaffetti da sintomatologia gastrointestinale la somministrazione disembra possa essere efficace nel migliorare la sintomatologia gastrointestinale complessiva, le autonomie personali e socio-comunicative e le difficoltà di elaborazione sensoriale. Lo, che parte ...

Lo studio, che parte dall'ipotesi di un coinvolgimento dell ... I risultati finora ottenuti suggeriscono l'importanza di proseguire nella valutazione degli effetti potenzialmente positivi dei ...

