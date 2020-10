“Sono positivo al coronavirus”. Anche Dado colpito dal Covid: “Eppure ho rispettato tutte le regole” (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid, la curva dei contagi è sempre più preoccupante in Italia e dopo aver sfondato la soglia dei 20mila nuovi positivi Anche ieri, con meno tamponi, i numeri erano chiari: 17mila nuovi casi. Ovviamente il virus non colpisce solo la gente comune come qualche cospirazionista supponeva con improbabili post sui social. Dopo la positività di Antonio Ricci e Valentino Picone di Striscia La Notizia, si moltiplicano i casi nelle ultime ore. Dopo il rapper Marracash ecco un altro nome noto rivelare di essere risultato positivo al coronavirus: si tratta di Dado. Il cabarettista romano, al secolo Gabriele Pellegrini, ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui spiega come ha contratto l’infezione. Si tratta di un messaggio che fa riflettere e fa comprendere come questa seconda ondata sia, forse, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020), la curva dei contagi è sempre più preoccupante in Italia e dopo aver sfondato la soglia dei 20mila nuovi positiviieri, con meno tamponi, i numeri erano chiari: 17mila nuovi casi. Ovviamente il virus non colpisce solo la gente comune come qualche cospirazionista supponeva con improbabili post sui social. Dopo la positività di Antonio Ricci e Valentino Picone di Striscia La Notizia, si moltiplicano i casi nelle ultime ore. Dopo il rapper Marracash ecco un altro nome noto rivelare di essere risultatoal coronavirus: si tratta di. Il cabarettista romano, al secolo Gabriele Pellegrini, ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui spiega come ha contratto l’infezione. Si tratta di un messaggio che fa riflettere e fa comprendere come questa seconda ondata sia, forse, ...

