Sinistro sulla SS106 | morto un uomo di 41 anni

Un uomo di 41 anni è morto in un incidente avvenuto al km 227 della strada statale 106: la sua moto si è scontrata con un'auto.

Tragedia sulla strada statale 106, dove nel tardo pomeriggio di lunedì 26 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. Lo scontro della sua moto con un ...

