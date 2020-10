Salvini a processo anche per Open Arms, udienza preliminare il 12 dicembre (Di martedì 27 ottobre 2020) Il giudice dell'udienza preliminare ha fissato la prima udienza dopo l'autorizzazione a procedere. L'ex ministro accusato di sequestro di persona come per il caso Gregoretti, la Ong è parte lesa Leggi su repubblica (Di martedì 27 ottobre 2020) Il giudice dell'ha fissato la primadopo l'autorizzazione a procedere. L'ex ministro accusato di sequestro di persona come per il caso Gregoretti, la Ong è parte lesa

armidmar : BRAVO, bravissimo Salvini cio' che hai fatto alle varie udienze giudiziarie non e' altro che la copia dei vari DP… - ottopagine : Open Arms, il 12 dicembre udienza processo a Salvini - mariamasi14 : RT @openarms_it: Il Tribunale di Palermo fissa al 12 dicembre l’udienza preliminare per il processo a carico dell’ex Ministro degli Interni… - cronaca_news : Salvini a processo anche per Open Arms, udienza preliminare il 12 dicembre - Tortori15619296 : RT @openarms_it: Il Tribunale di Palermo fissa al 12 dicembre l’udienza preliminare per il processo a carico dell’ex Ministro degli Interni… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini processo Salvini a processo anche per Open Arms, udienza preliminare il 12 dicembre La Repubblica Inchiesta Open Arms: “Un processo per Salvini a Palermo”

Matteo Salvini dovrà presentarsi anche al tribunale ... da Francesco Lo Voi chiede che l’ex ministro dell’Interno sia processato per il caso “Open Armes”: nell’agosto 2019, 107 migranti ...

Open Arms, per Salvini udienza preliminare 12 dicembre

Dopo l’autorizzazione a procedere votata dal Senato della Repubblica lo scorso 30 luglio, il Tribunale di Palermo ha fissato al 12 dicembre l'udienza preliminare per il processo a carico dell'ex ...

Matteo Salvini dovrà presentarsi anche al tribunale ... da Francesco Lo Voi chiede che l’ex ministro dell’Interno sia processato per il caso “Open Armes”: nell’agosto 2019, 107 migranti ...Dopo l’autorizzazione a procedere votata dal Senato della Repubblica lo scorso 30 luglio, il Tribunale di Palermo ha fissato al 12 dicembre l'udienza preliminare per il processo a carico dell'ex ...