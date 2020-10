Quattro arresti in Abruzzo per corruzione. Ai domiciliari anche un primario (Di martedì 27 ottobre 2020) dell’ospedale di Chieti. PESCARA – Quattro arresti in Abruzzo per corruzione. Il blitz della Guardia di Finanza, come riportato dall’Ansa, è scattato nelle prime ore di martedì 27 ottobre 2020. Le Fiamme Gialle hanno eseguito nei confronto degli indagati un mandato di custodia cautelare ai domiciliari. L’indagine è scattata nei mesi scorsi per una presunta frode in forniture e approvvigionamento di protesi cardiache e altri dispositivi medicali da parte dell’Asl di Chieti per conto del reparto di Cardiochirurgia. E le accuse contestate sono quelle di corruzione, turbativa d’asta, falso e omicidio colposo. Arrestato un primario dell’ospedale di Chieti Sono Quattro le persone ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) dell’ospedale di Chieti. PESCARA –inper. Il blitz della Guardia di Finanza, come riportato dall’Ansa, è scattato nelle prime ore di martedì 27 ottobre 2020. Le Fiamme Gialle hanno eseguito nei confronto degli indagati un mandato di custodia cautelare ai. L’indagine è scattata nei mesi scorsi per una presunta frode in forniture e approvvigionamento di protesi cardiache e altri dispositivi medicali da parte dell’Asl di Chieti per conto del reparto di Cardiochirurgia. E le accuse contestate sono quelle di, turbativa d’asta, falso e omicidio colposo. Arrestato undell’ospedale di Chieti Sonole persone ...

L’accusa è di condotte illecite nelle procedure di approvvigionamento di materiali e dispositivi medici utilizzati all’interno della Cardiochirurgia dell’ospedale. Le indagini hanno fatto emergere un ...

