Perché esplodono le proteste di piazza. L’analisi del prof. Soi (Di martedì 27 ottobre 2020) Puntuali come una cambiale in scadenza, le piazze italiane si sono agitate a causa dei nuovi provvedimenti restrittivi adottati dal governo nel tentativo di contenere la seconda ondata di Covid 19. Non è stato un fulmine a ciel sereno ma il concretizzarsi di una eventualità da più parti prefigurata già prima dell’estate, sulla base della consapevolezza che viviamo in un Paese dove grande criminalità organizzata e reti antagoniste di varia natura sono sempre pronte ad attizzare il fuoco del malcontento popolare. È molto probabile che per strada ci fossero soprattutto i professionisti dell’agitazione politica violenta, ma questa considerazione non deve trarre in inganno, perché c’è una stragrande quantità di persone rimaste a casa eppure sconcertate, preoccupate o, più sinteticamente, ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Puntuali come una cambiale in scadenza, le piazze italiane si sono agitate a causa dei nuovi provvedimenti restrittivi adottati dal governo nel tentativo di contenere la seconda ondata di Covid 19. Non è stato un fulmine a ciel sereno ma il concretizzarsi di una eventualità da più parti prefigurata già prima dell’estate, sulla base della consapevolezza che viviamo in un Paese dove grande criminalità organizzata e reti antagoniste di varia natura sono sempre pronte ad attizzare il fuoco del malcontento popolare. È molto probabile che per strada ci fossero soprattutto iessionisti dell’agitazione politica violenta, ma questa considerazione non deve trarre in inganno, perché c’è una stragrande quantità di persone rimaste a casa eppure sconcertate, preoccupate o, più sinteticamente, ...

MarcelloLyotard : @SiculoDiodoro Perché i fenomeni sociali sono fatti così, non sono razionali, esplodono delle energie accumulate ne… - MarcelloLyotard : Amici pacifisti non ce la menate con la non violenza se esplodono rivolte violente è perché quelle nonviolente non… - immacolella : @frafacchinetti Son cose che succedono quando esplodono violenze e tensioni sociali. Se ci indigna una vetrina infr… - robertogalassi6 : @maddaisu @virginiaraggi La domanda perché esplodono i bus non credo che la Raggi di notte ci metta delle bimbe. - therentgirl : Evidentemente non conosco la parola autocontrollo, ma ora stacco perché sennò mi esplodono gli occhi -