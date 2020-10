Ora la Capua è d’accordo con Johnson: “Bisogna arrivare a immunità di gregge” (Di martedì 27 ottobre 2020) New York, 27 ott – Gli italiani scendono in piazza piegati dalla pressante crisi economica e il Corriere della Sera corre negli States a intervistare la massima esponente della medicina italiana, colei che mette la pietra tombale su ogni nostro dubbio relativo al coronavirus: Ilaria Capua. Che ora come ora rappresenta delle idee pericolosamente simili a quelle per cui è stato criticato Boris Johnson e le misure adottate dalla Svezia: quelle relative alla cosiddetta “immunità di gregge” che, secondo molti esperi, non esisterebbe nemmeno. Capua: “Il vaccino tarderà ad arrivare” Il vaccino per il coronavirus non è esattamente dietro l’angolo, e la Capua lo sa bene: “Ad oggi un vaccino per il Covid innanzitutto non c’è; ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) New York, 27 ott – Gli italiani scendono in piazza piegati dalla pressante crisi economica e il Corriere della Sera corre negli States a intervistare la massima esponente della medicina italiana, colei che mette la pietra tombale su ogni nostro dubbio relativo al coronavirus: Ilaria. Che ora come ora rappresenta delle idee pericolosamente simili a quelle per cui è stato criticato Borise le misure adottate dalla Svezia: quelle relative alla cosiddetta “immunità di gregge” che, secondo molti esperi, non esisterebbe nemmeno.: “Il vaccino tarderà ad” Il vaccino per il coronavirus non è esattamente dietro l’angolo, e lalo sa bene: “Ad oggi un vaccino per il Covid innanzitutto non c’è; ...

