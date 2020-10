L’Inter si infrange contro le traverse e Trubin | 0-0 con lo Shakhtar | girone già in salita

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sfortuna e tanti errori. L’Inter non va oltre lo 0-0loDonetsk, conquistando il secondo punto in due partite. A Kiev la squadra di Conte gioca meglio per un tempo ma non riesce a sbloccare la partita complice la serata di grazia di. Ne è uscito tutto sommato una gara divertente nel primo tempo e desolante nel secondo. L’appuntamento con la prima vittoria è rimandato per i nerazzurri, ma il cammino in Champions League diventa ora più spinoso con la doppia sfidail Real Madrid. Nerazzurri che confermano l’11 titolare e iniziano in maniera propositiva, ma la sfortuna e un atteggiamento ultradifensivo degli avversari non aiutano. Nel primo tempo è letteralmente un dominio dell’Inter, che crea almeno quattro occasioni nitide: ...