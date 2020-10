La Corte Suprema fa felice Trump: voti per posta dopo 3/11 non valgono (Di martedì 27 ottobre 2020) La Corte Suprema di Washington si è schierata con i Repubblicani contro la richiesta avanzata dallo Stato del Wisconsin di far proseguire lo spoglio delle schede postali arrivate dopo l’Election Day. Con 5 voti favorevoli a 3, i giudici si sono rifiutati di confermare la sentenza emessa da un tribunale di grado inferiore che concedeva di procedere con lo spoglio delle schede arrivate fino a sei giorni dopo il 3 novembre. La sentenza era stata congelata da una Corte d’appello federale.Il voto, una vittoria per la campagna dei Repubblicani contro l’ampliamento del diritto, è arrivato poco prima della conferma di Amy Coney Barrett a giudice della Corte Suprema. I tre giudici liberali hanno votato in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi Washington si è schierata con i Repubblicani contro la richiesta avanzata dallo Stato del Wisconsin di far proseguire lo spoglio delle schedeli arrivatel’Election Day. Con 5favorevoli a 3, i giudici si sono rifiutati di confermare la sentenza emessa da un tribunale di grado inferiore che concedeva di procedere con lo spoglio delle schede arrivate fino a sei giorniil 3 novembre. La sentenza era stata congelata da unad’appello federale.Il voto, una vittoria per la campagna dei Repubblicani contro l’ampliamento del diritto, è arrivato poco prima della conferma di Amy Coney Barrett a giudice della. I tre giudici liberali hanno votato in ...

you_trend : ???? Amy Coney #Barrett è la nuova giudice della Corte Suprema #USA: poche ore fa ha prestato giuramento in una cerim… - SimoPillon : La giudice #Barrett giura e assume il suo mandato alla corte suprema USA. Grandissimo @realDonaldTrump I bambini a… - AnnalisaChirico : Il maschilista volgare sessista @realDonaldTrump che continua a nominare donne in ruoli chiave dell’amministrazione… - CLAB87937725 : RT @HuffPostItalia: La Corte Suprema fa felice Trump: voti per posta dopo 3/11 non valgono - erik_konser : RT @AnnalisaChirico: Il maschilista volgare sessista @realDonaldTrump che continua a nominare donne in ruoli chiave dell’amministrazione Us… -