Crolla un muro | un boato e poi il terrore | casa travolta da una frana

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)un, une poi il: nella nostra provincia si incominciano a vedere le conseguenze dell'attiva perturbazione delle ultime ore. A Darfo Boario Terme, in località Gorzone, un alto ...

PiuValliTV : CROLLA MURO, FAMIGLIA EVACUATA Paura questo martedì mattina in località Sciano di Gorzone all'interno di un terre… - GrifoRampante : INVIATO CITTADINO Crolla il muro dello Sperandio a Perugia, interrotta la strada - montagne_paesi : Gorzone: crolla un muro di 10 metri, coinvolte tre abitazioni - Montagne & Paesi - Questa mattina presto a Gorzone,… - TeleradioNews : Le foto. A Maddaloni crolla parte di un muro - TeleradioNews : Le foto. A Maddaloni crolla parte di un muro -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla muro

BresciaToday

METEO, PIOGGE E TEMPORALI IN MARCIA VERSO IL SUD: ECCO LE ZONE COLPITE Crolla un muro e poi la frana travolte l’abitazione in provincia di Brescia Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza ...Tra questi il crollo di un muro sul retro della chiesa di San Giovanni Evangelista di Perego, a La Valletta Brianza. Si tratta di un muro che separa l'edificio dal campo dell'oratorio. Il parroco Don ...