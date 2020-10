Coronavirus, 6 suore positive in un monastero di clausura a Pescara (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante il regime di clausura, il Coronavirus entra nel monastero e si diffonde tra le suore. È quanto accade a Pescara. Al monastero di Santa Maria del Monte Carmelo sono risultate positive al Covid-19 sei delle 16 suore che vivono nella struttura (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE Coronavirus). Attivate le procedure di sicurezza Sono tutte trattate sul posto con sorveglianza attiva da parte della Asl, che si sta occupando di monitorare anche le sorelle al momento negative. Nel monastero sono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli. Si è interessata della vicenda anche la diocesi di Pescara, che si è messa a ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante il regime di, ilentra nele si diffonde tra le. È quanto accade a. Aldi Santa Maria del Monte Carmelo sono risultateal Covid-19 sei delle 16che vivono nella struttura (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Attivate le procedure di sicurezza Sono tutte trattate sul posto con sorveglianza attiva da parte della Asl, che si sta occupando di monitorare anche le sorelle al momento negative. Nelsono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli. Si è interessata della vicenda anche la diocesi di, che si è messa a ...

