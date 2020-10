Cole Sprouse ha una nuova ragazza?

(Di martedì 27 ottobre 2020) So che per molti di voi sarà una notizia terribile ma qualcuno lo deve pur dire: FORSE NEL CUORE DI COLE SPROUSE C’È UNA NUOVA RAGAZZA.Tra chi spera di riuscire un giorno a sposarlo e chi spera in un ritorno di fiamma con Lili Reinhart non si salva nessuno, lo so. Ma bisogna guardare in faccia la realtà.

sosbiglietti : Cole Sprouse potrebbe avere una nuova fidanzata: ecco i rumors sulla modella Reiña Silva - sophi_colnago : era so um casamento cm o cole sprouse - pauxpetit : @axeljimenezzzz smn amo a mi novio cole sprouse - Aby_Vignista : RT @dreamsxvigna: Cole Sprouse? Mi persona - dreamsxvigna : Cole Sprouse? Mi persona -

Ultime Notizie dalla rete : Cole Sprouse

361 Magazine

So che per molti di voi sarà una notizia terribile ma qualcuno lo deve pur dire: FORSE NEL CUORE DI COLE SPROUSE C’È UNA NUOVA RAGAZZA. Tra chi spera di riuscire un giorno a sposarlo e chi spera in un ...C'è un new couple alert che coinvolge Cole Sprouse. L'attore 28enne è stato visto a Vancouver, in Canada, in compagnia della modella di Instagram Reiña Silva. In alcune foto, si scambiano un abbraccio ...