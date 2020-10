Bad Bank, BCE adesso accelera (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Una bad Bank europea che smaltisca efficacemente i crediti deteriorati delle banche, che rischiano un’impennata con la crisi pandemica. Oppure – Piano B – una rete europea di band Bank nazionali, che se ben allestita, e con rigorose condizionlità, riuscirebbe comunque a sostenere in maniera paritetica il settore nelle diverse economie. Questa la proposta rielaborata e rilanciata dal numero uno della Vigilanza della BCE sulle banche, Andrea Enria, in un articolo sul Financial Times intitolato “Sulla qualità degli attivi bancari stavolta dobbiamo fare meglio”. Con “meglio” Enria intende “più rapidamente” perchè “a 12 anni dal fallimento di Lehman Brothers e a nove anni dal primo coinvolgimento del settore privato nella crisi del debito della Grecia ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Una badeuropea che smaltisca efficacemente i crediti deteriorati delle banche, che rischiano un’impennata con la crisi pandemica. Oppure – Piano B – una rete europea di bandnazionali, che se ben allestita, e con rigorose condizionlità, riuscirebbe comunque a sostenere in maniera paritetica il settore nelle diverse economie. Questa la proposta rielaborata e rilanciata dal numero uno della Vigilanza della BCE sulle banche, Andrea Enria, in un articolo sul Financial Times intitolato “Sulla qualità degli attivi bancari stavolta dobbiamo fare meglio”. Con “meglio” Enria intende “più rapidamente” perchè “a 12 anni dal fallimento di Lehman Brothers e a nove anni dal primo coinvolgimento del settore privato nella crisi del debito della Grecia ...

Non rinviino a calende greche ristrutturazioni degli npl' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - Le 'bad bank' nazionali sarebbero utili per la ristrutturazione dei crediti sia per le banche ...

La presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario rilancia la necessità di poter creare una bad bank pubblica e introdurre sgravi fiscali ad hoc. Dopo ...

