"100mila contagi". Francia, ondata brutale: verso il lockdown. Perché le curve dell'epidemia terrorizzano l'Italia (Di martedì 27 ottobre 2020) Il coronavirus, in Francia, picchia più duro che in tutto il resto del mondo. La pandemia è letteralmente fuori controllo, l'ondata viene definita "brutale". Tanto che si profila la possibilità di un nuovo lockdown generale. L'allarme arriva da Jean-Francois Delfraissy, l'esperto a capo del Consiglio scientifico del governo, allarme poi rilanciato dal ministro dell'Interno, Gerald Darmanin: "Dobbiamo attenderci decisioni difficili", ha spiegato. Secondo gli esperti, infatti, i contagi effettivi non sono meno di 100mila ogni 24 ore (ieri, 26 ottobre, 26mila tamponi positivi - ma anche in Francia si registra il "calo della domenica"; sabato 25 ottobre oltre 52mila positivi). Nella mattinata di oggi, martedì 27 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Il coronavirus, in, picchia più duro che in tutto il resto del mondo. La pandemia è letteralmente fuori controllo, l'viene definita "". Tanto che si profila la possibilità di un nuovogenerale. L'allarme arriva da Jean-Francois Delfraissy, l'esperto a capo del Consiglio scientifico del governo, allarme poi rilanciato dal ministro'Interno, Gerald Darmanin: "Dobbiamo attenderci decisioni difficili", ha spiegato. Secondo gli esperti, infatti, ieffettivi non sono meno diogni 24 ore (ieri, 26 ottobre, 26mila tamponi positivi - ma anche insi registra il "caloa domenica"; sabato 25 ottobre oltre 52mila positivi). Nella mattinata di oggi, martedì 27 ...

