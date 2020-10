UFFICIALE – Inter, l’approvazione del bilancio slitta a novembre. Il comunicato (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con un comunicato UFFICIALE l’Inter ha informato che l’approvazione del bilancio slitterà entro il 27 novembre L’Inter, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha informato che l’approvazione del bilancio (generalmente prevista per fine ottobre) slitterà al mese di novembre, non oltre il 27 novembre. Mercoledì 28 ottobre, invece, ci sarà l’approvazione del bilancio per quanto riguarda Inter, Media and Communication. «Spettabili Investitori, il Gruppo FC Internazionale intende annunciare i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con unl’ha informato che l’approvazione delslitterà entro il 27L’, attraverso un, ha informato che l’approvazione del(generalmente prevista per fine ottobre) slitterà al mese di, non oltre il 27. Mercoledì 28 ottobre, invece, ci sarà l’approvazione delper quanto riguarda, Media and Communication. «Spettabili Investitori, il Gruppo FCnazionale intende annunciare i risultati economico-finanziari diMedia and Communication S.p.A. relativi ...

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all… - MatteoBarzaghi : Inter ufficiale confermata. Dietro D’Ambrosio-De Vrij- Kolarov. Hakimi e Perisic sulle fasce. Brozovic, Vidal e Bar… - Inter : ?? | TELEGRAM Iscriviti subito al canale ?? - spalletters : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, mercoledì 28 ottobre risultati economico-finanziari SOLO di Inter, Media and Co (la società in cui con… - MarisciaFox : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, mercoledì 28 ottobre risultati economico-finanziari SOLO di Inter, Media and Co (la società in cui con… -