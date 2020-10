Renzi | ' Il Dpcm va corretto | chiederò a Conte di cambiarlo' - E la bacchettata di Zingaretti e Orlando non si fa attendere

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Così com'è ilappena firmato dava cambiato, soprattutto sulle nuove regole restrittive per ristoranti, luoghi della cultura e sport. Ne è convinto il leader di Italia viva Matteoche ...

LaStampa : Renzi: “Chiederemo a Conte di modificare il dpcm” - Adnkronos : #Dpcm, @matteorenzi: 'In cinema e teatri non si rischia di morire' - fattoquotidiano : Dpcm, ora Renzi vuole già riaprire tutto e accusa il governo di aver deciso sulla base delle “emozioni di un singol… - carmen_distaso : RT @CicRosina: ++ Renzi contro il governo: 'Modifiche al Dpcm o abbandono la politica' ++ - maurizioft : RT @mariamacina: Il DPCM va cambiato nella parte su ristoratori, luoghi di cultura e attività sportiva. Mi ha colpito che proprio il Minist… -

Matteo Renzi boccia l'ultimo Dpcm: "Va modificato. La cultura non si tocca". Zingaretti: "Non è serio chi è nel governo e fa opposizione" ...Io dico che certo, è vero, vogliamo salvare vite umane. Anche mostrando la sua contrarietà alle nuove misure imposte dal governo, Renzi sottolinea come “tutti noi rispetteremo ...