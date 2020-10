Ottimismo in pillole per combattere lo sconforto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per combattere lo sconforto post Dpcm, per superare l'ansia e l'alienazione, l'unica soluzione è studiare. Non per fare i secchioni, ma per conoscere i dettagli e tranquillizzarsi. Per questo sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Perlopost Dpcm, per superare l'ansia e l'alienazione, l'unica soluzione è studiare. Non per fare i secchioni, ma per conoscere i dettagli e tranquillizzarsi. Per questo sono ...

Per questo sono nate le Pillole di Ottimismo. Chiederete: e dove si comprano? Molto facile, su Facebook. La pagina ha già 100mila seguaci ed è gestita da Guido Silvestri, direttore del dipartimento di ...

