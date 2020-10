Nuovo Dpcm, ristorazione in ginocchio: Fipe scende in piazza il 28 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) A nulla sono valsi gli appelli del settore della ristorazione e del vino italiano. In base al Nuovo Dpcm del 24 ottobre, gli esercizi commerciali dovranno chiudere alle ore 18. Sul Nuovo provvedimento interviene anche la presidenza Fipe-Confcommercio, riunitasi d’urgenza ieri. Il 28 ottobre, la Federazione sarà presente in 21 piazze d’Italia “per ribadire i veri valori del settore (economici, sociali, culturali ed antropologici) messi in seria discussione dagli effetti della pandemia da Covid-19, che sta mettendo a repentaglio la tenuta economica del settore, l’occupazione (a rischio oltre 350 mila posti di lavoro) e il futuro di oltre 50 mila imprese“. “Fipe – si legge in una nota – esprime ... Leggi su winemag (Di lunedì 26 ottobre 2020) A nulla sono valsi gli appelli del settore dellae del vino italiano. In base aldel 24, gli esercizi commerciali dovranno chiudere alle ore 18. Sulprovvedimento interviene anche la presidenza-Confcommercio, riunitasi d’urgenza ieri. Il 28, la Federazione sarà presente in 21 piazze d’Italia “per ribadire i veri valori del settore (economici, sociali, culturali ed antropologici) messi in seria discussione dagli effetti della pandemia da Covid-19, che sta mettendo a repentaglio la tenuta economica del settore, l’occupazione (a rischio oltre 350 mila posti di lavoro) e il futuro di oltre 50 mila imprese“. “– si legge in una nota – esprime ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Coronavirus Sicilia, nuova stoccata da parte del sindaco di Messina verso il presidente della Regione

Coronavirus Sicilia. Dopo la parvenza di un avvicinamento, la pioggia di critiche di Cateno De Luca verso la gestione dell'emergenza covid19 da parte del presidente della Regione Nello Musumeci ...

Coronavirus Sicilia: “Musumeci è un irresponsabile convertito alla corrente dei negazionisti”

Coronavirus Sicilia. Il capogruppo Pd all'Ars sulle politiche di gestione dell'emergenza coid19 del presidente Musumeci : “espone a rischio la salute dei siciliani e la Sicilia al rischio ‘lockdown” ...

