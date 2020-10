Nuovo DPCM, a Telese continua l’erogazione delle cure termali (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Nulla cambia alle Terme di Telese con l’entrata in vigore del Nuovo DPCM. Il decreto autorizza espressamente il prosieguo delle attività dei centri termali dotati di presidio sanitario che erogano prestazioni rientranti nei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza. Il Governo decide di non fermare le terapie termali riconosciute come strumento di cura in molte patologie croniche e ne riconferma l’utilità come presidio sanitario di prevenzione che contribuisce al mantenimento dello stato di salute della popolazione. Dunque lo stabilimento continua ad effettuare le cure termali nella massima sicurezza per pazienti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Nulla cambia alle Terme dicon l’entrata in vigore del. Il decreto autorizza espressamente il prosieguoattività dei centridotati di presidio sanitario che erogano prestazioni rientranti nei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza. Il Governo decide di non fermare le terapiericonosciute come strumento di cura in molte patologie croniche e ne riconferma l’utilità come presidio sanitario di prevenzione che contribuisce al mantenimento dello stato di salute della popolazione. Dunque lo stabilimentoad effettuare lenella massima sizza per pazienti ...

