Muccino e il suo corto | vedere per credere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Calaria, Terra mia, di Gabriele– Foto di scena da CityNow È stato presentato al Festival del cinema di Roma, “Calabria, Terra mia“, ildi Gabrieledalla polemica lunga, più dei suoi titoli di coda. Sei minuti per presentare la regione, per narrare l’appartenenza alla terra, per idealizzare Raul Bova e sua moglie Rocio Munoz, nella parte di protagonisti e figuranti, tra le immagini fiume, che dovrebbero parlare più dei dialoghi. A far infuriare il popolo calabro, “tosto” come la buccia di quel bergamotto, la vittoria delle clementine su Tommaso Campanella e Corrado Alvaro. Per non dire che, l’ultimo asino passato in Calabria, aveva in groppa mio nonno. La mente torna a c’era una volta, e alla figura di “Pascale u’surdu”, ...