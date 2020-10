Macchina | molecola e crisalide | in scena performance su isolamento

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Apre le porte oggi e sarà possibile visitarla fino al 6 novembre ‘Fase Uno‘, la mostra d’arte contemporanea a cura di Velia Littera che alla Galleria Pavart di Roma, che partecipa al RAW (Rome Art Week), presenta le opere d’arte realizzate da undici artisti durante la quarantena della Fase uno. Mercoledì 28, alle 17.30, in diretta su Instagram, (@pavartroma), va in scena anche Crisalide, una performance dell’attrice Alice Valente Visco che dialoga con l’opera ‘Macchina-Molecola-Covid‘ di Manuela Scannavini, esposta da oggi e per tutto il RAW nella galleria Pavart.

