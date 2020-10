Live – Non è la d’Urso, Barbara d’Urso svergogna la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona (video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Mi era stato garantito dal mio agente che, dopo che sono diverse volte che vengo qui, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio o al piattello“. La Marchesa Daniele del Secco d’Aragona, un diavolo per capello nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. Ospite della trasmissione, l’ex concorrente del Grande Fratello si è ribellata alla volontà del programma di indagare ancora sulle finanze della famiglia e sul suo titolo nobiliare. Di fronte alla sfuriata dell’opinionista, come ha reagito la padrona di casa Barbara d’Urso? Secondo quanto affermato dalla Marchesa, il suo agente Cellerino e un’autrice del programma avrebbero chiuso l’ospitata. Purché non si tornasse a discutere della sua storia privata. ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Mi era stato garantito dal mio agente che, dopo che sono diverse volte che vengo qui, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio o al piattello“. LaDaniele deld’Aragona, un diavolo per capello nell’ultima puntata di– Non è la d’Urso. Ospite della trasmissione, l’ex concorrente del Grande Fratello si è ribellata alla volontà del programma di indagare ancora sulle finanze della famiglia e sul suo titolo nobiliare. Di fronte alla sfuriata dell’opinionista, come ha reagito la padrona di casad’Urso? Secondo quanto affermato dalla, il suo agente Cellerino e un’autrice del programma avrebbero chiuso l’ospitata. Purché non si tornasse a discutere della sua storia privata. ...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @luigidimaio ?? Live - Non è la d'Urso, Canale 5 ?? 21:15 ?? #noneladurso - fanpage : 'Non siamo ai numeri di Marzo, evitiamo di farci prendere dal panico' Così Franco Locatelli, Presidente del Consigl… - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - StraNotizie : Barbara d’Urso vs la Marchesa a Live: “Sono sotto choc. Qui conduco io e non sapevo di questi accordi” - zazoomblog : Live – Non è la d’Urso Morgan: “Io sindaco? Ancora troppo presto. Vedremo…” (video) - #d’Urso #Morgan: #sindaco?… -