Live Non è la d’Urso: Barbara contro Conte e il Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Barbara d’Urso si schiera a favore dei più deboli e dunque contro il Dpcm firmato dal presidente Giuseppe Conte. Ecco cosa ha detto a Live Non è la d’Urso… A Live non è la d’Urso si parla davvero di tutto. Barbara d’Urso, padrona di casa della trasmissione della domenica sera di Canale 5, ha aperto la diretta di domenica 25 ottobre 2020 parlando naturalmente di attualità. La primaArticolo completo: Live Non è la d’Urso: Barbara contro Conte e il Dpcm dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 ottobre 2020)d’Urso si schiera a favore dei più deboli e dunqueilfirmato dal presidente Giuseppe. Ecco cosa ha detto aNon è la d’Urso… Anon è la d’Urso si parla davvero di tutto.d’Urso, padrona di casa della trasmissione della domenica sera di Canale 5, ha aperto la diretta di domenica 25 ottobre 2020 parlando naturalmente di attualità. La primaArticolo completo:Non è la d’Urso:e ildal blog SoloDonna

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @luigidimaio ?? Live - Non è la d'Urso, Canale 5 ?? 21:15 ?? #noneladurso - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - GrandeFratello : Questa sera rivivi gli anni ‘20 con noi! Ti aspettiamo su MediasetExtra, live su Mediaset Play e su tutti i nostri… - irenetommo03 : RT @gracewee79: Liam:'Louis avrebbe dovuto chiamarmi. Me l'ha detto perché gli ho mandato un messaggio,avrebbe dovuto e non l'ha ancora fat… - ile_buono : Non ho mica passato la notte in bianco riguardandomi i live su yt di LT e HS in attesa di Golden, nono Vi sbagliate… -