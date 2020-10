L' Italia rabbiosa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Da Milano a Siracusa, da Cremona a Catania, passando per Torino, Treviso, Viareggio, Latina, Roma, Napoli, Salerno e Palermo, ristoratori, baristi, commercianti, lavoratori a rischio di tutti i settori stanno affollando strade e piazze per protestare contro la stretta prevista nell’ultimo Dpcm per bloccare la diffusione del contagio. E mentre le associazioni di categoria calcolano le perdite, al Viminale sale l’allerta per le tensioni sociali che potrebbero esplodere e che già hanno attraversato alcune piazze a Napoli, a Roma e a Catania nei giorni scorsi. E stasera a Torino, dove sono stati lanciati fumogeni contro i carabinieri schierati davanti al Palazzo della Regione Piemonte.Secondo Confcommercio, le restrizioni previste dal Governo rischiano di causare un ulteriore calonei consumi e nel Pil di circa 17,5 miliardi di euro nel quarto trimestre dell’anno, ...