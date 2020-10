“Liberate gli operatori sanitari di Polla” (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Erika Noschese Sono sette gli operatori sanitari costretti all’isolamento presso il reparto di neurologia dell’ospedale di Polla. A denunciarlo è la Uil Fpl di Salerno che cerca di richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo all’ospedale Luigi Curto. Nei giorni scorsi, infatti, un paziente è risultato positivo al Covid.19; da allora, sette operatori sanitari del nosocomio di Polla sono confinati nel reparto di Neurologia, in attesa che la paziente venga trasferita negli centri presposti per mancanza di posti. “Gli operatori sono in tensione perché non c’è soluzione a breve”, ha dichiarato la Uil FPl di Salerno che chiede alla direzione dell’ospedale Curto di intervenire ad horas anche perché vi sono altri pazienti ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Erika Noschese Sono sette glicostretti all’isolamento presso il reparto di neurologia dell’ospedale di Polla. A denunciarlo è la Uil Fpl di Salerno che cerca di richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo all’ospedale Luigi Curto. Nei giorni scorsi, infatti, un paziente è risultato positivo al Covid.19; da allora, settedel nosocomio di Polla sono confinati nel reparto di Neurologia, in attesa che la paziente venga trasferita negli centri presposti per mancanza di posti. “Glisono in tensione perché non c’è soluzione a breve”, ha dichiarato la Uil FPl di Salerno che chiede alla direzione dell’ospedale Curto di intervenire ad horas anche perché vi sono altri pazienti ...

GianfrancoCast1 : Ipocondriaci del cazzo liberate le rianimazioni. #Toti finito gli insulti - ElleBiUno : RT @ElleBiUno: ????Potenziate le U.S.C.A (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) composte da medici e infermieri, con funzioni di cure a… - ElleBiUno : ????Potenziate le U.S.C.A (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) composte da medici e infermieri, con funzioni… - MauroJasi : @LilianaArmato Guarda che a Napoli ieri erano i centri sociali. Pandemia? Chiudete in casa gli over65 che non devon… - Rita36547348 : @LegaSalvini SALVINI FATE QUALCOSA LIBERATE GLI italiani da questi 4 parassiti venduti ,,,,,,non solo parlare ,biso… -

Ultime Notizie dalla rete : “Liberate gli Ciampino, l’arrivo in Italia di Silvia Romano Corriere TV