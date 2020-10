Le microplastiche contenute nel make-up sono state salvate dall’Unione Europea

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Sostenibilità e transizione energetica per cercare di non superare il punto di non ritorno della devastazione del nostro ecosistema è diventato la parola d’ordine del momento, spingendo ogni giorno di più le persone e le aziende a consumare e produrre in maniera più consapevole e green. Tuttavia, alle volte anche le decisioni delle autorità politiche di vario livello sembrano contrastare con questo orientamento. È il caso dell’uso dellenella formulazione dei cosmetici destinati agli esseri umani e anche all’interno dei detergenti, argomento centrale della consultazione promossa daln Environmental Bureau, ossia l’Ufficio europeo per l’ambiente. Tale consultazione ha chiamato ad esprimersi le associazioni di categoria dell’industria chimica e di quella ...