L’addio del cast di Suburra 3 alla serie, Alessandro Borghi: “L’ultimo giorno di set ci siamo commossi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il prossimo 30 ottobre Netflix dirà addio alla sua prima serie originale italiana: Suburra 3 chiude la saga del crime thriller italiano prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm, nata come prequel dell’omonimo film e diventata un successo internazionale. L’ultimo capitolo chiude il cerchio della trilogia col focus sul crimine: l’intento di Suburra è sempre stato raccontare la spartizione del potere nella capitale tra Chiesa, Stato e criminalità più o meno organizzata, e dopo la prima stagione incentrata sugli scandali in Vaticano e la seconda sulle elezioni in Campidoglio ora è il momento della lotta senza quartiere tra i boss della città, nel quadro del grande evento religioso ma soprattutto economico rappresentato dal Giubileo del 2015. Il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il prossimo 30 ottobre Netflix dirà addiosua primaoriginale italiana:3 chiude la saga del crime thriller italiano prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm, nata come prequel dell’omonimo film e diventata un successo internazionale. L’ultimo capitolo chiude il cerchio della trilogia col focus sul crimine: l’intento diè sempre stato raccontare la spartizione del potere nella capitale tra Chiesa, Stato e criminalità più o meno organizzata, e dopo la prima stagione incentrata sugli scandali in Vaticano e la seconda sulle elezioni in Campidoglio ora è il momento della lotta senza quartiere tra i boss della città, nel quadro del grande evento religioso ma soprattutto economico rappresentato dal Giubileo del 2015. Il ...

