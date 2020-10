Grande Fratello Vip a rischio chiusura: interviene il Codacons (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’Associazione dei consumatori ha chiesto la chiusura del programma Codacons ha chiesto a Mediaset la chiusura del Grande Fratello Vip. La causa è la frase a sfondo sessista nonché volgare detta da Mario Balottelli nei confronti della sua ex fiamma, la modella Dayane Mello. all’Agcom è stata inoltre fatta una richiesta affinché Mediaset venga sanzionata. Le dichiarazioni del presidente dell’Associazione a tutela dei consumatori Carlo Rienzi, il presidente dell’Associazione a tutela dei consumatori ha espresso il suo dissenso sulle parole del calciatore dette durante la trasmissione andata in onda venerdì scorso. “Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’Associazione dei consumatori ha chiesto ladel programmaha chiesto a Mediaset ladelVip. La causa è la frase a sfondo sessista nonché volgare detta da Mario Balottelli nei confronti della sua ex fiamma, la modella Dayane Mello. all’Agcom è stata inoltre fatta una richiesta affinché Mediaset venga sanzionata. Le dichiarazioni del presidente dell’Associazione a tutela dei consumatori Carlo Rienzi, il presidente dell’Associazione a tutela dei consumatori ha espresso il suo dissenso sulle parole del calciatore dette durante la trasmissione andata in onda venerdì scorso. “Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto ...

