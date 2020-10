‘Gf Vip 5’, a sorpresa Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma non entreranno in Casa stasera: ecco perché (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma non entreranno in Casa questa sera. Il motivo lo ha annunciato Alfonso Signorini in apertura di trasmissione: uno dei tre si sospetta che abbia il Coronavirus e sono necessari ulteriori accertamenti prima di mettere a repentaglio la sua salute e quella degli altri concorrenti. L'articolo ‘Gf Vip 5’, a sorpresa Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma non entreranno in Casa stasera: ecco perché proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 26 ottobre 2020)noninquesta sera. Il motivo lo ha annunciato Alfonso Signorini in apertura di trasmissione: uno dei tre si sospetta che abbia il Coronavirus e sono necessari ulteriori accertamenti prima di mettere a repentaglio la sua salute e quella degli altri concorrenti. L'articolo ‘Gf Vip 5’, anoninperché proviene da Isa e Chia.

gianlaudani : @lapinella ALESSIAAAA TORNA AL GF!! CHE SIA VIP O NO TI RIVOGLIAMO TUTTIIII #GFVIP - ValeTwittyng : #GFVIP la casa del gf vip è l'unica casa in tutta Italia dove si può fare festa in più di 6 persone di sabato e a cena ?????? - Max23679521 : @GrandeFratello Ancora co sta poveraccia vestita da vip grazie al suo ex. Continuate così che il GF non lo vede più nessuno. Mandatela via - Lul62111985 : Signorini la piaga del GF vip degli ultimi anni #gfvip - Veraa90 : RT @ineedalcool: Bettarini e la Salemi hanno già fatto il GF quindi non capisco la loro utilità SELVAGGIA ROMA È UNA VIP? Perché? Oltre a… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Tv: Salvini, 'mi piace Leali ma non ho seguito vicenda Grande fratello' Affaritaliani.it