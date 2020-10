“Dayane? Non c’era spazio altrimenti…”. GF Vip, Francesco Oppini lo ammette. Altro che “bloccato” (Di lunedì 26 ottobre 2020) All’interno della casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha cercato di stuzzicare i compagni d’avventura. Soprattutto ha cercato di capire qualcosa di più da Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Infatti l’influencer ritiene che i due (che sono fidanzati) siano un po’ frenati con le donne, anche nelle situazioni di gioco. Tuttavia Francesco Oppini ha immediatamente smentito il compagno di reality, sottolineando di non sentirsi bloccato, al punto da ammettere: “Avrei dormito senza problemi con Guenda, con Adua e con Dayane ma non c’era neanche spazio… avrei dormito malissimo!”. La battuta di Oppini su Dayane sta a sottolineare che all’interno del reality Francesco non sente di avere dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) All’interno della casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha cercato di stuzzicare i compagni d’avventura. Soprattutto ha cercato di capire qualcosa di più dae Andrea Zelletta. Infatti l’influencer ritiene che i due (che sono fidanzati) siano un po’ frenati con le donne, anche nelle situazioni di gioco. Tuttaviaha immediatamente smentito il compagno di reality, sottolineando di non sentirsi bloccato, al punto dare: “Avrei dormito senza problemi con Guenda, con Adua e con Dayane ma non c’era neanche… avrei dormito malissimo!”. La battuta disu Dayane sta a sottolineare che all’interno del realitynon sente di avere dei ...

