Auto ferme con il mini-lockdown | perché pagare lo stesso l’assicurazione?

Con il nuovo Dpcm, andato in vigore oggi, tanti lavoratori dovranno tenere ferme le loro Auto. Ecco come sospendere l'assicurazione. Assicurazione Auto (Fonte foto: Web)Nemmeno 24 ore di vita e del nuovo Dpcm emanato dal Governo, si è scritto in lungo e in largo, per svariati motivi. Anche gli Automobilisti però, hanno ora le loro preoccupazioni. Chi non lavorerà sul posto, rischierà di pagare oneri per un'Auto ferma. L'art. 193 del codice della strada, prevede infatti l'obbligo di avere un'assicurazione sulla propria Auto, altrimenti non è possibile circolare. Per chi fosse individuato a circolare senza, dovrà pagare una multa che varia dagli 849 fino a 3.396 ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto ferme Auto ferme con il mini-lockdown: perché pagare lo stesso... CheNews.it Coronavirus, a Milano bombe carta contro l’auto della polizia: le immagini degli scontri

Momenti di alta tensione, a Milano, durante la manifestazione contro le misure introdotte dal nuovo dpcm. In un video che sta circolando sui social, si vedono alcune persone che in corso Buenos Aires ...

Ripapersico, con lo scooter contro un'auto: muore a 54 anni

RIPAPERSICO. Tragico schianto questa sera (26 ottobre) poco dopo le 19 a Ripapersico, nel Portuense. Un uomo di 54 anni era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un'auto in sosta, per lo s ...

