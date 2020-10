Atalanta-Ajax, i convocati di Gasperini: out De Roon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono ventitré i convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida che mette di fronte la sua Atalanta e l’Ajax in programma al Gewiss Stadium alle ore 21 di martedì 27 ottobre, importante per il proseguo del cammino degli orobici nella competizione più importante. Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello. Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Mojica, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri. Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono ventitré idi Gian Pieroper la sfida che mette di fronte la suae l’in programma al Gewiss Stadium alle ore 21 di martedì 27 ottobre, importante per il proseguo del cammino degli orobici nella competizione più importante. Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello. Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Mojica, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri. Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata.

Dalla_SerieA : Gasperini: 'L'Ajax è forte, ma l'Atalanta può metterlo in difficoltà' - - sportface2016 : #AtalantaAjax | I convocati di #Gasperini - Dalla_SerieA : Champions: Kabakov per Shakhtar-Inter. Atalanta-Ajax a Skomina - - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Ajax in salute, ma possiamo metterli in difficoltà' - - calciodangolo_ : Pronostico #AtalantaAjax per la 2^ giornata di #ChampionsLeague. I nostri consigli sulle #scommesse ???? -