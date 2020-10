Zaia: “Momento difficile, il covid è tra noi” (Di domenica 25 ottobre 2020) Per Zaia le misure sulle chiusure anticipate sono giuste, ma invita il governo ad essere equilibrato e fare attenzione all’aspetto economico del Paese: “il momento è di estrema difficoltà e alcune misure di sanità pubblica vanno pur adottate. Tuttavia ci vuole equilibrio e non si può pensare che la partita si risolva scaricando tutto su poche categorie produttive. Peraltro, come nel caso dei ristoratori, categoria che ha sempre rispettato le linee guida e si è dimostrata assolutamente rispettosa”. È per questo che Zaia si auspica che il Governo “trovi una soluzione di equilibrio, perché è l’unica cosa saggia che va identificata e perseguita. Il covid, che è un virus, ci insegna (come tutti i virus) che per trasmettersi deve trovare ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Perle misure sulle chiusure anticipate sono giuste, ma invita il governo ad essere equilibrato e fare attenzione all’aspetto economico del Paese: “il momento è di estrema difficoltà e alcune misure di sanità pubblica vanno pur adottate. Tuttavia ci vuole equilibrio e non si può pensare che la partita si risolva scaricando tutto su poche categorie produttive. Peraltro, come nel caso dei ristoratori, categoria che ha sempre rispettato le linee guida e si è dimostrata assolutamente rispettosa”. È per questo chesi auspica che il Governo “trovi una soluzione di equilibrio, perché è l’unica cosa saggia che va identificata e perseguita. Il, che è un virus, ci insegna (come tutti i virus) che per trasmettersi deve trovare ...

